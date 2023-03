Attesi 2500 tifosi inglesi questa sera al Maradona: la macchina della pubblica sicurezza si è mossa per evitare scene di guerriglia come in Champions

Cresce l’attesa per Italia-Inghilterra di questa sera allo Stadio Maradona, dove iniziano le qualificazioni degli Azzurri agli Europei. Cresce anche la tensione in città per l’arrivo dei tifosi inglesi – 2500 secondo La Gazzetta dello Sport -, a pochi giorni dagli scontri di Champions League tra polizia e le tifoserie di Eintracht Francoforte e Napoli.

Per questo motivo le forze dell’ordine non vogliono lasciare niente al caso e hanno collaborato con Scotland Yard per prevenire altre situazioni di rischio. I tifosi inglesi saranno fatti convogliare alla Stazione Marittima, dove saranno caricati su una ventina di bus che li porteranno allo stadio. Grande dispiegamento di forze anche in zona lungomare, dove ci sono sia gli hotel dove alloggeranno le due squadre che molti dei tifosi britannici.

L’articolo Italia-Inghilterra, attesi 2500 tifosi inglesi: attenzione massima a Napoli proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG