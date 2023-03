Date, gironi, partite, risultati e classifiche: tutto sulla marcia di avvicinamento delle Nazionali all’appuntamento continentale. Qualificazioni Europei 2024

Le Qualificazioni Europei 2024 iniziano giovedì 23 marzo 2023 e termineranno con l’appendice dei playoff martedì 26 marzo 2024. Con la Germania, Paese ospitante, ammessa di diritto alla fase finale, 20 squadre accederanno alla competizione continentale attraverso le Qualificazioni e 3 squadre attraverso gli spareggi.

Alla prima fase partecipano 53 Nazionali (la Russia è sospesa) suddivise in 10 gironi da 5 o 6 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno direttamente alla fase finale.

La seconda fase vedrà invece affrontarsi 12 Nazionali non qualificate nella prima fase e provenienti dalla Nations League 2022/23. Teoricamente a giocarsi la qualificazione agli Europei 2024 con gli spareggi saranno le Nazionali vincitrici dei 4 gironi delle Leghe A, B e C, ma nel caso queste abbiano già staccato il pass per la Germania mediante le qualificazioni, saranno sostituite dalle Nazionali classificate immediatamente alle loro spalle .

Qualora per una o più leghe ci fossero ancora dei posti vacanti, il primo di essi verrebbe preso dalla migliore tra le due vincitrici dei due gironi della Lega D (se non è già qualificata per la fase finale) e i restanti posti liberi sarebbero presi dalle Nazionali non ancora ammesse agli spareggi con la più alta posizione all’interno della classifica complessiva della UEFA Nations League 2022/23. Le tre squadre vincitrici delle finali degli spareggi completeranno il quadro delle 24 partecipanti agli Europei 2024.

Date Qualificazioni Europei 2024 e Spareggi

PRIMA GIORNATA: 23-25 marzo 2023

SECONDA GIORNATA: 26-28 marzo 2023

TERZA GIORNATA: 16-17 giugno 2023

QUARTA GIORNATA: 19-20 giugno 2023

QUINTA GIORNATA: 7-9 settembre 2023

SESTA GIORNATA: 10-12 settembre 2023

SETTIMA GIORNATA: 12-14 ottobre 2013

OTTAVA GIORNATA: 15-17 ottobre 2023

NONA GIORNATA: 16-18 novembre 2023

DECIMA GIORNATA: 19-21 novembre 2023

SEMIFINALI SPAREGGI: 21 marzo 2024

FINALI SPAREGGI: 26 marzo 2024

Sorteggio e Gironi

Il sorteggio dei gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024 si è svolto a mezzogiorno di domenica 22 ottobre 2022 presso il Festhalle exhibition centre di Francoforte sul Meno.

In sede di sorteggio, oltre alla collocazione delle squadre finaliste della Nations League 2022-2023 in gruppi da cinque squadre, sono state applicate le seguenti restrizioni:

Ragioni politiche : Per ragioni politiche non sono state sorteggiate nello stesso gruppo le seguenti coppie di squadre: Armenia e Azerbaijan; Bielorussia e Ucraina; Gibilterra e Spagna, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Serbia;

: Per ragioni politiche non sono state sorteggiate nello stesso gruppo le seguenti coppie di squadre: Armenia e Azerbaijan; Bielorussia e Ucraina; Gibilterra e Spagna, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Serbia; Sedi invernali : Per minimizzare il rischio che più partite in uno stesso gruppo possano essere influenzate o addirittura rinviate per maltempo, ogni gruppo può contenere al massimo due tra le seguenti squadre: Bielorussia, Estonia, Faer Øer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia;

: Per minimizzare il rischio che più partite in uno stesso gruppo possano essere influenzate o addirittura rinviate per maltempo, ogni gruppo può contenere al massimo due tra le seguenti squadre: Bielorussia, Estonia, Faer Øer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia; Lunghezza delle trasferte: Al fine di evitare troppe trasferte molto lunghe per una stessa squadra, l’Azerbaijan può incontrare solo una tra Gibilterra, Islanda e Portogallo; l’Islanda può incontrare solo una tra Armenia, Cipro, Georgia e Israele; il Kazakistan può incontrare solo una tra Andorra, Inghilterra, Fær Øer, Francia, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia, Spagna e Galles.

Gironi Qualificazioni Europei 2024

Dall’urna di Francoforte sul Meno sono stati sorteggiati i seguenti gironi:

GRUPPO A

Spagna

Scozia

Norvegia

Georgia

Cipro

GRUPPO B

Olanda

Francia

Repubblica d’Irlanda

Grecia

Gibilterra

GRUPPO C

ITALIA

Inghilterra

Ucraina

Macedonia del Nord

Malta

GRUPPO D

Croazia

Galles

Armenia

Turchia

Lettonia

GRUPPO E

Polonia

Repubblica Ceca

Albania

Isole Faer Øer

Moldavia

GRUPPO F

Belgio

Austria

Svezia

Azerbaijan

Estonia

GRUPPO G

Ungheria

Serbia

Montenegro

Bulgaria

Lituania

GRUPPO H

Danimarca

Finlandia

Slovenia

Kazakhstan

Irlanda del Nord

San Marino

GRUPPO I

Svizzera

Israele

Romania

Kosovo

Bielorussia

Andorra

GRUPPO J

Portogallo

Bosnia-Erzegovina

Islanda

Lussemburgo

Slovacchia

Liechtenstein

Calendario Qualificazioni Europei 2024

GRUPPO A

1ª GIORNATA

Sabato 25 marzo, ore 15.00, Scozia-Cipro

Sabato 25 marzo, ore 20.45, Spagna-Norvegia

2ª GIORNATA

Martedì 28 marzo, ore 18.00, Georgia-Norvegia

Martedì 28 marzo, ore 20.45, Scozia-Spagna

3ª GIORNATA

Sabato 17 giugno 2023, ore 18.00, Norvegia-Scozia

Sabato 17 giugno 2023, ore 20.45, Cipro-Georgia

4ª GIORNATA

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Norvegia-Cipro

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Scozia-Georgia

5ª GIORNATA

Venerdì 8 settembre 2023, ore 18.00, Georgia-Spagna

Venerdì 8 settembre 2023, ore 20.45, Cipro-Scozia

6ª GIORNATA

Lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45, Norvegia-Georgia

Lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45, Spagna-Cipro

7ª GIORNATA

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Cipro-Norvegia

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Spagna-Scozia

8ª GIORNATA

Domenica 15 ottobre 2023, ore 15.00, Georgia-Cipro

Domenica 15 ottobre 2023, ore 20.45, Norvegia-Spagna

9ª GIORNATA

Giovedì 16 novembre 2023, ore 18.00, Georgia-Scozia

Giovedì 16 novembre 2023, ore 20.45, Cipro-Spagna

10ª GIORNATA

Domenica 19 novembre 2023, ore 20.45, Scozia-Norvegia

Domenica 19 novembre 2023, ore 20.45, Spagna-Georgia

Classifica Gruppo A

Spagna pt. 0 Scozia pt. 0 Norvegia pt. 0 Georgia pt. 0 Cipro pt. 0

GRUPPO B

1ª GIORNATA

Venerdì 24 marzo 2023, ore 20.45, Francia-Olanda

Venerdì 24 marzo 2023, ore 20.45, Gibilterra – Grecia

2ª GIORNATA

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Olanda-Gibilterra

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Irlanda-Francia

3ª GIORNATA

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Gibilterra-Francia

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Grecia-Irlanda

4ª GIORNATA

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Francia-Grecia

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Irlanda-Gibilterra

5ª GIORNATA

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Francia-Irlanda

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Olanda-Grecia

6ª GIORNATA

Domenica 10 settembre 2023, ore 20.45, Grecia-Gibilterra

Domenica 10 settembre 2023, ore 20.45, Irlanda-Olanda

7ª GIORNATA

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 20.45, Olanda-Francia

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 20.45, Irlanda-Grecia

8ª GIORNATA

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.45, Gibilterra-Irlanda

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.45, Grecia-Olanda

9ª GIORNATA

Sabato 18 novembre 2023, ore 20.45, Francia-Gibilterra

Sabato 18 novembre 2023, ore 20.45, Olanda-Irlanda

10ª GIORNATA

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Gibilterra-Olanda

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Grecia-Francia

Classifica

Olanda pt. 0 Francia pt. 0 Irlanda pt. 0 Grecia pt. 0 Gibilterra pt. 0

GRUPPO C

1ª GIORNATA

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, ITALIA-Inghilterra

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, Macedonia del Nord-Malta

2ª GIORNATA

Domenica 26 marzo 2023, ore 18.00, Inghilterra-Ucraina

Domenica 26 marzo 2023, ore 20.45, Malta-ITALIA

3ª GIORNATA

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Malta-Inghilterra

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Macedonia del Nord-Ucraina

4ª GIORNATA

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Inghilterra-Macedonia del Nord

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Ucraina-Malta

5ª GIORNATA

Sabato 9 settembre 2023, ore 18.00, Ucraina-Inghilterra

Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45, Macedonia del Nord-ITALIA

6ª GIORNATA

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, ITALIA-Ucraina

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, Malta-Macedonia del Nord

7ª GIORNATA

Sabato 14 ottobre 2023, ore 15.00, Ucraina-Macedonia del Nord

Sabato 14 ottobre 2023, ore 20.45, ITALIA-Malta

8ª GIORNATA

Martedì 17 ottobre 2023, ore 20.45, Inghilterra-ITALIA

Martedì 17 ottobre 2023, ore 20.45, Malta-Ucraina

9ª GIORNATA

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20.45, Inghilterra-Malta

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20.45, ITALIA-Macedonia del Nord

10ª GIORNATA

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, Macedonia del Nord-Inghilterra

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, Ucraina-ITALIA

Classifica Gruppo C

ITALIA pt. 0 Inghilterra pt. 0 Ucraina pt. 0 Macedonia del Nord pt. 0 Malta pt. 0

GRUPPO D

1ª GIORNATA

Sabato 25 marzo 2023, ore 18.00, Armenia-Turchia

Sabato 25 marzo 2023, ore 20.45, Croazia-Galles

2ª GIORNATA

Martedì 28 marzo 2023, ore 20.45, Turchia-Croazia

Martedì 28 marzo 2023, ore 20.45, Galles-Lettonia

3ª GIORNATA

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Lettonia-Turchia

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Galles-Armenia

4ª GIORNATA

Lunedì 19 giugno 2023, ore 18.00, Armenia-Lettonia

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Turchia-Galles

5ª GIORNATA

Venerdì 8 settembre 2023, ore 20.45, Croazia-Lettonia

Venerdì 8 settembre 2023, ore 20.45, Turchia-Armenia

6ª GIORNATA

Lunedì 11 settembre 2023, ore 18.00, Armenia-Croazia

Lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45, Lettonia-Galles

7ª GIORNATA

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 18.00, Lettonia-Armenia

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Croazia-Turchia

8ª GIORNATA

Domenica 15 ottobre 2023, ore 20.45, Turchia-Lettonia

Domenica 15 ottobre 2023, ore 20.45, Galles-Croazia

9ª GIORNATA

Sabato 18 novembre 2023, ore 15.00, Armenia-Galles

Sabato 18 novembre 2023, ore 18.00, Lettonia-Croazia

10ª GIORNATA

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Croazia-Armenia

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Galles-Turchia

Classifica Gruppo D

Croazia pt. 0 Galles pt. 0 Armenia pt. 0 Turchia pt. 0 Lettonia pt. 0

GRUPPO E

1ª GIORNATA

Venerdì 24 marzo, ore 20.45, Repubblica Ceca-Polonia

Venerdì 24 marzo, ore 20.45, Moldavia-Isole Faer Øer

2ª GIORNATA

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Moldavia-Repubblica Ceca

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Polonia-Albania

3ª GIORNATA

Sabato 17 giugno 2023, ore 20.45, Albania-Moldavia

Sabato 17 giugno 2023, ore 20.45, Isole Faer Øer-Repubblica Ceca

4ª GIORNATA

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Isole Faer Øer-Albania

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Moldavia-Polonia

5ª GIORNATA

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Albania-Repubblica Ceca

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Polonia-Isole Faer Øer

6ª GIORNATA

Domenica 10 settembre 2023, ore 18.00, Isole Faer Øer-Moldavia

Domenica 10 settembre 2023, ore 20.45, Albania-Polonia

7ª GIORNATA

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Albania-Repubblica Ceca

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Isole Faer Øer-Polonia

8ª GIORNATA

Domenica 15 ottobre 2023, ore 18.00, Repubblica Ceca-Isole Faer Øer

Domenica 15 ottobre 2023, ore 20.45, Polonia-Moldavia

9ª GIORNATA

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20.45, Moldavia-Albania

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20.45, Polonia-Repubblica Ceca

10ª GIORNATA

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, Albania-Isole Faer Øer

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, Repubblica Ceca-Moldavia

Classifica Gruppo E

Polonia pt. 0 Repubblica Ceca pt. 0 Albania pt. 0 Isole Faer Øer pt. 0 Moldavia pt. 0

GRUPPO F

1ª GIORNATA

Venerdì 24 marzo 2023, ore 20.45, Austria – Azerbaijan

Venerdì 24 marzo 2023, ore 20.45, Svezia – Belgio

2ª GIORNATA

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Austria-Estonia

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Svezia-Azerbaijan

3ª GIORNATA

Sabato 17 giugno 2023, ore 18.00, Azerbaijan-Estonia

Sabato 17 giugno 2023, ore 20.45, Belgio-Austria

4ª GIORNATA

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Austria-Svezia

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Estonia-Belgio

5ª GIORNATA

Sabato 9 settembre 2023, ore 15.00, Azerbaijan-Belgio

Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45, Estonia-Svezia

6ª GIORNATA

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, Belgio-Estonia

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, Svezia-Austria

7ª GIORNATA

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 18.00, Estonia-Azerbaijan

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 20.45, Austria-Belgio

8ª GIORNATA

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 18.00, Azerbaijan-Austria

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.45, Belgio-Svezia

9ª GIORNATA

Giovedì 16 novembre 2023, ore 18.00, Azerbaijan-Svezia

Giovedì 16 novembre 2023, ore 18.00, Estonia-Austria

10ª GIORNATA

Domenica 19 novembre 2023, ore 18.00, Belgio-Azerbaijan

Domenica 19 novembre 2023, ore 18.00, Svezia-Estonia

Classifica Gruppo F

Belgio pt. 0 Austria pt. 0 Svezia pt. 0 Azerbaijan pt. 0 Estonia pt. 0

GRUPPO G

1ª GIORNATA

Venerdì 24 marzo 2023, ore 18.00, Bulgaria-Montenegro

Venerdì 24 marzo 2023, ore 20.45, Serbia-Lituania

2ª GIORNATA

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Ungheria-Bulgaria

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.45, Montenegro-Serbia

3ª GIORNATA

Sabato 17 giugno 2023, ore 15.00, Lituania-Bulgaria

Sabato 17 giugno 2023, ore 18.00, Montenegro-Ungheria

4ª GIORNATA

Martedì 20 giugno 2023, ore 18.00, Bulgaria-Serbia

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Ungheria-Lituania

5ª GIORNATA

Giovedì 7 settembre 2023, ore 18.00, Lituania-Montenegro

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Serbia-Ungheria

6ª GIORNATA

Domenica 10 settembre 2023, ore 18.00, Montenegro-Bulgaria

Domenica 10 settembre 2023, ore 20.45, Lituania-Serbia

7ª GIORNATA

Sabato 14 ottobre 2023, ore 18.00, Bulgaria-Lituania

Sabato 14 ottobre, 2023, ore 20.45, Ungheria-Serbia

8ª GIORNATA

Martedì 17 ottobre 2023, ore 20.45, Lituania-Ungheria

Martedì 17 ottobre 2023, ore 20.45, Serbia-Montenegro

9ª GIORNATA

Giovedì 16 novembre 2023, ore 20.45, Bulgaria-Ungheria

Giovedì 16 novembre 2023, ore 20.45, Montenegro-Lituania

10ª GIORNATA

Domenica 19 novembre 2023, ore 15.00, Ungheria-Montenegro

Domenica 19 novembre 2023, ore 15.00, Serbia-Bulgaria

Classifica Gruppo G

Ungheria pt. 0 Serbia pt. 0 Montenegro pt. 0 Bulgaria pt. 0 Lituania pt. 0

GRUPPO H

1ª GIORNATA

Giovedì 23 marzo 2023, ore 16.00, Kazakistan-Slovenia

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, Danimarca – Finlandia

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, San Marino – Irlanda del Nord

2ª GIORNATA

Domenica 26 marzo 2023, ore 15.00, Kazakistan-Danimarca

Domenica 26 marzo 2023, ore 18.00, Slovenia-San Marino

Domenica 26 marzo 2023, ore 20.45, Scozia-Spagna

3ª GIORNATA

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Danimarca-Irlanda del Nord

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Finlandia-Slovenia

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, San Marino-Kazakistan

4ª GIORNATA

Lunedì 19 giugno 2023, ore 18.00, Finlandia-San Marino

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Irlanda del Nord-Kazakistan

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Slovenia-Danimarca

5ª GIORNATA

Giovedì 7 settembre 2023, ore 16.00, Kazakistan-Finlandia

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Danimarca-San Marino

Giovedì 7 settembre 2023, ore 20.45, Slovenia-Irlanda del Nord

6ª GIORNATA

Domenica 10 settembre 2023, ore 15.00, Kazakistan-Irlanda del Nord

Domenica 10 settembre 2023, ore 18.00, Finlandia-Danimarca

Domenica 10 settembre 2023, ore 20.45, San Marino-Slovenia

7ª GIORNATA

Sabato 14 ottobre 2023, ore 15.00, Irlanda del Nord-San Marino

Sabato 14 ottobre 2023, ore 18.00, Slovenia-Finlandia

Sabato 14 ottobre 2023, ore 20.45, Danimarca-Kazakistan

8ª GIORNATA

Martedì 17 ottobre 2023, ore 18.00, Finlandia-Kazakistan

Martedì 17 ottobre 2023, ore 20.45, Irlanda del Nord-Slovenia

Martedì 17 ottobre 2023, ore 20.45, San Marino-Danimarca

9ª GIORNATA

Venerdì 17 novembre 2023, ore 16.00, Kazakistan-San Marino

Venerdì 17 novembre 2023, ore 18.00, Finlandia-Irlanda del Nord

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20.45, Danimarca-Slovenia

10ª GIORNATA

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, Irlanda del Nord-Danimarca

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, San Marino-Finlandia

Lunedì 20 novembre 2023, ore 20.45, Slovenia-Kazakistan

Classifica Gruppo H

Danimarca pt. 0 Finlandia pt. 0 Slovenia pt. 0 Kazakistan pt. 0 Irlanda del Nord pt. 0 San Marino pt. 0

GRUPPO I

1ª GIORNATA

Sabato 25 marzo 2023, ore 18.00, Bielorussia-Svizzera

Sabato 25 marzo 2023, ore 18.00, Israele-Kosovo

Sabato 25 marzo 2023, ore 20.45, Andorra-Romania

2ª GIORNATA

Martedì 28 marzo 2023, ore 20.45, Kosovo-Andorra

Martedì 28 marzo 2023, ore 20.45, Romania-Bielorussia

Martedì 28 marzo 2023, ore 20.45, Svizzera-Israele

3ª GIORNATA

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Andorra-Svizzera

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Bielorussia-Israele

Venerdì 16 giugno 2023, ore 20.45, Kosovo-Romania

4ª GIORNATA

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Bielorussia-Kosovo

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Israele-Andorra

Lunedì 19 giugno 2023, ore 20.45, Svizzera-Romania

5ª GIORNATA

Sabato 9 settembre 2023, ore 18.00, Andorra-Bielorussia

Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45, Kosovo-Svizzera

Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45, Romania-Israele

6ª GIORNATA

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, Israele-Bielorussia

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, Romania-Kosovo

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.45, Svizzera-Andorra

7ª GIORNATA

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Andorra-Kosovo

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Bielorussia-Romania

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45, Israele-Svizzera

8ª GIORNATA

Domenica 15 ottobre 2023, ore 18.00, Svizzera-Bielorussia

Domenica 15 ottobre 2023, ore 20.45, Kosovo-Israele

Domenica 15 ottobre 2023, ore 20.45, Romania-Andorra

9ª GIORNATA

Sabato 18 novembre 2023, ore 18.00, Bielorussia-Andorra

Sabato 18 novembre 2023, ore 20.45, Israele-Romania

Sabato 18 novembre 2023, ore 20.45, Svizzera-Kosovo

10ª GIORNATA

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Andorra-Israele

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Kosovo-Bielorussia

Martedì 21 novembre 2023, ore 20.45, Romania-Svizzera

Classifica Gruppo I

Svizzera pt. 0 Israele pt. 0 Romania pt. 0 Kosovo pt. 0 Bielorussia pt. 0 Andorra pt. 0

GRUPPO J

1ª GIORNATA

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Islanda

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, Portogallo-Liechtenstein

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45, Slovacchia-Lussemburgo

2ª GIORNATA

Domenica 26 marzo 2023, ore 18.00, Liechtenstein-Islanda

Domenica 26 marzo 2023, ore 20.45, Lussemburgo-Portogallo

Domenica 26 marzo 2023, ore 20.45, Slovacchia-Bosnia-Erzegovina

3ª GIORNATA

Sabato 17 giugno 2023, ore 15.00, Lussemburgo-Liechtenstein

Sabato 17 giugno 2023, ore 20.45, Islanda-Slovacchia

Sabato 17 giugno 2023, ore 20.45, Portogallo-Bosnia-Erzegovina

4ª GIORNATA

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Lussemburgo

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Islanda-Portogallo

Martedì 20 giugno 2023, ore 20.45, Liechtenstein-Slovacchia

5ª GIORNATA

Venerdì 8 settembre 2023, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Liechtenstein

Venerdì 8 settembre 2023, ore 20.45, Lussemburgo-Islanda

Venerdì 8 settembre 2023, ore 20.45, Slovacchia-Portogallo

6ª GIORNATA

Lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45, Islanda-Bosnia-Erzegovina

Lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45, Portogallo-Lussemburgo

Lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45, Slovacchia-Liechtenstein

7ª GIORNATA

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 20.45, Islanda-Lussemburgo

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 20.45, Liechtenstein-Bosnia-Erzegovina

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 20.45, Portogallo-Slovacchia

8ª GIORNATA

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Portogallo

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.45, Islanda-Liechtenstein

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.45, Lussemburgo-Slovacchia

9ª GIORNATA

Giovedì 16 novembre 2023, ore 20.45, Liechtenstein-Portogallo

Giovedì 16 novembre 2023, ore 20.45, Lussemburgo-Bosnia-Erzegovina

Giovedì 16 novembre 2023, ore 20.45, Slovacchia-Islanda

10ª GIORNATA

Domenica 19 novembre 2023, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Slovacchia

Domenica 19 novembre 2023, ore 20.45, Liechtenstein-Lussemburgo

Domenica 19 novembre 2023, ore 20.45, Portogallo-Islanda

Classifica Gruppo J

Portogallo pt. 0

Bosnia-Erzegovina pt. 0

Islanda pt. 0

Lussemburgo pt. 0

Slovacchia pt. 0

Liechtenstein pt. 0

Spareggi Qualificazioni Europei 2024

Semifinali: Giovedì 21 marzo 2024

Finali: Martedì 26 marzo 2024

