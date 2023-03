Italia-Inghilterra, all’arrivo degli azzurri allo stadio Maradona capitan Bonucci è stato accolto dai fischi dei napoletani

L’Italia è arrivata allo Stadio Maradona per il match contro l’Inghilterra, valido per la prima giornata del girone C delle qualificazioni ad Euro 2024.

All’uscita dal pullman azzurro, come riferito da calciomercato.com, il capitano azzurro Leonardo Bonucci è stato accolto dai fischi dei tifosi napoletani lì presenti.

