Al Maradona, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Italia e Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024.

Sintesi Italia-Inghilterra 0-1 MOVIOLA

1′ Si parte – Fischio d’inizio al Maradona

3′ Prima occasione azzurra – Punizione a girare di Pellegrini, arriva Di Lorenzo a colpire ma l’esterno del Napoli cicca il pallone. Palla fuori.

8′ Risponde l’Inghilterra – Azione insistita di Saka che penetra nella difesa azzurra e poi in caduta scarica il destro. Blocca Donnarumma.

12′ PERICOLO PER L’ITALIA! – Bordata del centrocampista inglese che trova la pronta risposta di Donnarumma in angolo.

13′ Avanti gli inglesi – Calcio d’angolo battuto da Saka, buca la difesa azzurra che lascia Kane libero di calciare. Sulla ribattuta della difesa Rice insacca alle spalle di Donnarumma un rigore in movimento.

Italia-Inghilterra 0-1: risultato e tabellino

Reti: 13′ Rice

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Retegui, Pellegrini. A disposizione: Falcone, Meret, Darmian, Gnonto, Scamacca, Pessina, Emerson, Scalvini, Cristante, Politano, Tonali, Romagnoli. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Grealish, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. A disposizione: Ramsdale, Forster, Trippier, Henderson, Dier, Chilwell, James, Guéhl, Gallagher, Foden, Maddison. Toney. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

