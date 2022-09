Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Italia in Nations League

«Questo è un torneo importantissimo e ci siamo già confrontati con due squadre fortissime. Dobbiamo migliorare dopo gli ultimi risultati e in vista del Mondiale, farlo qui a San Siro, in uno stadio iconico, sarà davvero un grande onore».

