Stefano Pioli ha parlato anche del suo futuro sulla panchina del Milan: nessun problema per il rinnovo del contratto

Durante la premiazione della 43a edizione del Torneo Nereo Rocco, Stefano Pioli ha parlato anche del suo futuro sulla panchina del Milan:

«Io al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa uno non vorrebbe prendere in considerazione altro. Abbiamo ancora tante cose da fare ma non sono assolutamente preoccupato per il mio contratto né per il mio futuro.»

