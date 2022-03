Stasera si gioca l’importantissima Italia-Macedonia ma destano un po’ di scalpore le convocazioni di Mancini.

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini non ha convocato per la gara di stasera con la Macedonia Nicolò Zaniolo, Andrea Belotti, Luiz Felipe, Leonardo Bonucci, Stefano Sensi, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni, Pierluigi Gollini e Cristiano Biraghi. Questi giocatori assisteranno dalla tribuna; alcune esclusioni sono clamorose come quelle degli attaccanti Zaniolo e Belotti.

Bonucci è infortunato e probabilmente anche Scamacca dovrebbe avere qualche problemino fisico; in panchina di fatto le uniche punte centrali saranno Raspadori e Joao Pedro. Il match si gioca a Palermo in gara secca con eventuali supplementari e rigori in caso di parità; chi vince affronterà in trasferta la vincente di Portogallo-Turchia.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG