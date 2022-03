L’allenatore del Portogallo Fernando Santos carica la sfida di stasera contro la Turchia dicendo di non pensare ad un eventuale esonero.

Fernando Santos ha presentato la gara di stasera contro la Turchia in conferenza stampa. “Se mi dà fastidio l’idea che potrei essere esonerato se non porteremo a termine il nostro compito? Ora non mi pongo il problema, perché sono troppo concentrato sulla partita“.

IM_pallone_serie_A_2020

“È come una finale, sappiamo cosa fare e vogliamo andare ai Mondiali. Tutto il resto non conta. Contro la Serbia abbiamo fallito, e mi sono preso la colpa. Ma abbiamo lottato e vinto a Euro 2019 e nella Nations League del 2019 e ora vogliamo dare la stessa gioia alla nostra gente: giocheremo per undici milioni di portoghesi”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG