Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato durante il convegno nell’Aula dei Gruppi Parlamentari in occasione della giornata mondiale contro le droghe.

PAROLE – «Posso dire che lo sport fa bene, mentre tutte le droghe fanno male. Non si può sentire che esistano ‘droghe leggere’. Tutte fanno male. Io come sportivo, voi come persone, dobbiamo aiutare le persone che finiscono in questo tunnel. Sono persone e come tali meritano aiuto e rispetto».

