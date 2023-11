Italia qualificata ad Euro 2024, ora si attendono i sorteggi del 2 dicembre: c’è un alto rischio di finire nel girone di ferro

L’Italia va agli europei e aspetta i sorteggi di Amburgo del 2 dicembre. Ma gli azzurri non sanno ancora in quale fascia andranno a collocarsi. Al momento si trovano in terza (da questa edizione la squadra campione non è più automaticamente qualificata), ma alcuni incroci tra Croazia, Turchia e Galles possono far retrocedere la squadra di Spalletti in quarta.

PRIMA FASCIA – Germania, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio

SECONDA FASCIA – Ungheria, Danimarca, ALbania, Austria, Turchia*, Romania**

*Subentra la Croazia se oggi batte l’Armenia e la turchia perde con il Galles.

** Subentra la Svizzera se oggi batte la Romania.

TERZA FASCIA – Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Italia*

*Scende in quarta fascia se la Croazia vince e/o la Turchia è seconda.

QUARTA FASCIA – Serbia, Croazia*, Svizzera**

*Può salire in terza fascia se vince con l’Armenia ma resta seconda nel gruppo C. Viene eliminata se non batte l’Armenia e il Galles vince con la Turchia.

** Può andare in seconda fascia se oggi batte la Romania che scende in quarta.

