Juve Inter, buone chance di recuperare un giocatore attualmente ai box: Allegri può riaverlo subito a disposizione

Come riferisce il Corriere di Torino, in casa Juve, ad oggi, gli unici centrocampisti sicuri di essere a disposizione domenica sera sono Nicolussi Caviglia, Rabiot e McKennie. Corsa contro il tempo per Locatelli, anche se appare difficile un suo recupero lampo.

Buone chance, invece, per il rientro in campo di Miretti. Escluso dal ritiro dell’Under 21 per una fastidiosa lombalgia, il giovane non preoccupa più di tanto e potrebbe essere a disposizione nel derby d’Italia.

The post Juve Inter, buone chance di recuperarlo: Allegri può riavere a disposizione quel giocatore appeared first on Juventus News 24.

