Ieri sera l’Italia U19 del ct Bollini ha battuto per 1 a 0 il Portogallo, laureandosi campione d’Europa: i complimenti dell’Inter

L’Inter si complimenta con l’Italia U19 per la vittoria dell’Europeo di categoria conquistata ieri sera grazie al successo per 1 a 0 contro il Portogallo. Gli azzurrini tornano campioni d’Europa dopo vent’anni. Unico nerazzurro tra i convocati (ed in campo) Francesco Pio Esposito.

Intanto i nerazzurri hanno voluto complimentarsi con i ragazzi guidati dal ct Bollini per il grandissimo trionfo di ieri sera. Questo il post sul profilo Twitter ufficiale.

