Prende sempre più quota la possibilità di un passaggio di Robin Gosens al Wolfsburg. Queste le parole del ds del club tedesco

È concreta la possibilità che Robin Gosens possa lasciare l’Inter per andare al Wolfsburg. Un ritorno in patria sarebbe gradito dal calciatore. Intanto, il ds del club tedesco Sebastian Schindzielorz, intervistato da Wolfsburger Allgemeine Zeitung, risponde così in merito all’interesse per l’esterno nerazzurro.

LE PAROLE – «Interesse per Gosens? Su questo possiamo essere d’accordo».

L’articolo Wolfsburg su Gosens? Il ds conferma: «Possiamo essere d’accordo» proviene da Inter News 24.

