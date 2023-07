Italia U19 campione d’Europa! Portogallo battuto, maledizione finali interrotta. Decisivo il gol di Kayode su assist di Hasa

L’Italia U19 venti anni dopo diventa campione d’Europa! Secondo storico trionfo per gli azzurrini gli Europei che battono il Portogallo in finale per 0-1 grazie al gol decisivo di Kayode su assist di Hasa, talento della Juve Primavera.

Si interrompe così la maledizione delle finali perse dalle squadre italiane in Europa (Inter, Roma e Fiorentina) e dall’Italia U20 al Mondiale.

The post Italia U19 campione d’Europa! Portogallo battuto, maledizione finali interrotta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG