Lukaku Juve e Cuadrado Inter: dalla rissa allo scambio di maglie. In pochi mesi cambia tutto per il belga e il colombiano

Da una parte c’è Lukaku che potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juve. Dall’altra c’è Cuadrado che ha trovato l’accordo con l’Inter.

Ironia della sorte vuole che furono loro due i protagonisti del derby d’Italia di andata di Coppa Italia allo Stadium (4 aprile) segnando i gol dell’1-1 finale prima della rissa che li vide coinvolti in prima persona e che lasciò degli strascichi polemici lunghi e pesanti. E in pochi mesi è cambiato tutto per il belga e il colombiano che potrebbero scambiarsi le maglie…

