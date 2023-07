L’Italia U19 arriva alla finale dell’Europeo di categoria: dopo il 3-2 alla Spagna gli azzurrini aspettano ora il Portogallo

Vince l’Italia U19 del ct Bollini, che nel finale di gara riesce ad avere la meglio contro la Spagna per 3-2, dopo che gli iberici avevano ripreso due volte sul pari gli azzurrini.

Decisiva la rete messa a segno da Lipani. In gol sono andati anche Vignato e Pisilli per l’Italia e Barberà e autogol di Regonesi per gli avversari. Domenica la finalissima con il Portogallo, che si è sbarazzato della Norvegia con un sonoro 5-0.

