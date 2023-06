Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia U20, ha parlato dopo la fine del Mondiale. Tutti i dettagli in merito

Carmine Nunziata ha parlato nella sede della Federcalcio dell’Italia U20.

LE PAROLE – «È stata una splendida esperienza, al di là del giocare un mondiale che così era inaspettato. La grande vittoria è stata coinvolgere i tifosi qui in Italia. I ragazzi poi sono stati splendidi, giocando anche un buon calcio. Quello che cerchiamo di fare è ottenere risultati attraverso il gioco. Non è facile ma con la disponibilità dei ragazzi e grazie a quello che facciamo in nazionale, ci stiamo provando e riuscendo. Questa esperienza è fondamentale perché li aiuta a crescere. Sono ragazzi che cominciano a giocare in Serie C a 20 anni, negli altri paesi a 16-17 sono già nei campionati principali».

