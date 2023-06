Tutto sulle strategie di mercato della Juventus per la fascia destra tra il possibile addio di Cuadrado e l’arrivo di nuovi giocatori

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus avrebbe deciso di non prolungare il contratto di Juan Cuadrado. Il colombiano andrà quindi via a parametro zero.

Per sostituirlo avanzano le candidature di Lucas Vasquez del Real Madrid ed Emil Holm dello Spezia. I due calciatori rappresentano due buone opportunità a livello di costi sul mercato, ma non sono gli unici nomi presi in considerazione.

