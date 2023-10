Riccardo Calafiori parla così dal ritiro dell’Italia U21: le dichiarazioni dell’esterno sul suo ritorno con gli azzurrini

Riccardo Calafiori ha così parlato dal ritiro dell’Italia U21. Le dichiarazioni riportate da Sportface.

LE PAROLE – «Ho già ricoperto questo ruolo lo scorso anno in Svizzera, ma in una difesa a tre. Ora sto facendo il centrale, ma a quattro, e mi trovo benissimo. Thiago Motta Chiede a chi fa questo ruolo di non aver paura di giocare la palla, di non buttarla, di essere sempre aggressivo. Ho sempre fatto parte del giro delle Nazionali giovanili ed è sempre stata una bellissima emozione. Ha un’importanza diversa rispetto al club, mi sono sempre meritato la Nazionale e cerco di rimanerci. Con Fonseca ho esordito, Mourinho mi ha forgiato dal punto di vista caratteriale, con Thiago Motta ho provato cose che tatticamente non avevo mai visto. Alleniamo la solidità difensiva e in partita si vede: è il segnale di una squadra unita. Nunziata lo avevo già avuto nelle Nazionali giovanili, mi ha fatto piacere ritrovarlo».

