John Elkann ha così parlato a margine dell’evento Together A Black and White: le dichiarazioni dell’ad di Exor

SIGNIFICATO DELLA JUVE PER LA FAMIGLIA – «Si sente qui, questa stasera. Sta nel nome della Juventus che è gioventù. E’ una serata bellissima perché ci sono tantissimi bambini e ragazzi qui per la Juventus. E’ un momento forte».

IL FUTURO DELLA JUVE – «Il legame della nostra famiglia c’è da 100 anni. La cosa più importante, per come sentiamo questa stasera, è la passione forte tra la mia famiglia e la Juventus, ma come in tutte le famiglie juventine».

