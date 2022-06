Il centrocampista dell’Under 21 Samuele Ricci parla dal ritiro dell’Italia Under 21. Queste le parole in vista del match contro l’Irlanda.



Sull’U21: “Mi sento un leader di questa squadra insieme ad altri che sono qua da più anni rispetto a chi si è inserito da poco e ai più giovani. Deve partire da noi l’impulso nelle partite a fare il meglio, di caricare gli altri. Non dico che sia qualcosa che ci fa sentire la responsabilità ma assolutamente ci gratifica.“

Aggiunge sull’Irlanda: “Loro sono una squadra molto fisica, con delle buone individualità. Per come la penso io non bisogna avere timore di loro. Siamo l’Italia e le qualità le abbiamo anche noi. Bisogna imporre il nostro gioco e secondo me con il possesso palla potremo dare del filo da torcere. Occorrerà concretizzare di più perché arriviamo spesso e bene.” Conclude così il mediano.

