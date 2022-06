L’ex fuoriclasse olandese Marco Van Basten ha elencato quelli che per lui sono i migliori calciatori della storia: nell’elenco non figura Messi.

Nel corso di un’interessante intervista a France Football l’ex attaccante anche del Milan Marco Van Basten ha indicato secondo lui chi sono i giocatori di calcio più forti della storia; l’olandese muove una critica importante a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo

“I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff. Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Anche Pelé e Maradona erano incredibili. Non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane. Anche Messi è un giocatore magnifico, però Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra“.

