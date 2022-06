Il difensore Giorgio Chiellini andrà a giocare negli Stati Uniti, ufficiale il suo passaggio al Los Angeles FC.

Giorgio Chiellini è stato intervistato da Radio1 Rai per parlare del proprio futuro; l’ex Juventus ha lodato Gatti. “Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente sarei pronto a fare il dirigente. Vorrei conoscere e praticare tutto quel che avviene fuori dai campi, negli uffici, ma ci vorrà lavoro, pazienza e voglia di scarificarsi”.

Giorgio Chiellini

“Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito almeno qualcosa della particolarità e delle difficoltà. Gatti mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l’Argentina. Un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, ha qualità fisiche e tecniche anche sopra la media per essere un marcatore. Deve lavorare e non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juventus e la Nazionale. È un ragazzo di sicuro valore. In Serie A l’Inter è davanti a tutti nonostante abbia perso questo scudetto”.

