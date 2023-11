Italia U21 salvata da Gnonto contro l’Irlanda: spazio anche per Turicchia nel pareggio per 2-2 arrivato al 96′

L’Italia U21 si salva contro l‘Irlanda grazie ad una doppietta di Gnonto e pareggia 2-2 il match valido per la qualificazione agli Europei del 2025.

Gli azzurrini di Nunziata, in svantaggio per due volte, ringraziano l’attaccante che prima pareggia al primo minuto di recupero su rigore, poi firma il definitivo 2-2 al 96′. Qualche minuto anche per lo juventino Turicchia, entrato al minuto 83 al posto di Calafiori. L’Italia con questo punto resta prima in classifica.

