Nazionali Juve settore giovanile: Gecaj in gol, Hasa sbaglia un rigore. Come sono andati i match dei bianconeri

Nella giornata odierna, martedì 21 novembre 2023, tantissimi bianconeri del settore giovanile sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Ecco le loro prestazioni.

Impegnati i tre Under 17 di mister Rivalta: Radu, Gecaj e Sosna. Il portiere non è entrato in campo con la sua Romania U17 contro l’Estonia, gara vinta per 3-0. Il centrocampista albanese ha vinto contro il Montenegro per 2-0 siglando la rete del vantaggio mentre Sosna è stato sconfitto contro il Portogallo U17 per 2-0.

Per quanto riguarda i bianconeri di Montero, ecco chi ha giocato. L’Italia U19 ha pareggiato 2-2 contro la Svezia U19. Ripani è rimasto in panchina mentre Anghelè ha dato il cambio al 58′ a Vacca. Florea con la Romania U19 è stato sconfitto per 2-0 contro il Giappone U19 mentre Vinarcik non ha partecipato alla sconfitta per 4-0 con la Slovacchia contro l’Ucraina.

Capitolo Next Gen. Hasa ha giocato titolare con l’Italia U20 nella vittoria per 2-1 contro il Portogallo U20: un’ottima partita macchiata però dal rigore sbagliato. Nonge con il Belgio U20 è partito titolare contro la Francia U20 nel match finito 2-2. Mbangula non è entrato con il Belgio U21 contro la Spagna nella partita finita 1-1. Il terzino Turicchia è entrato nei minuti finali nel match dell’Italia U21 contro l’Irlanda terminato 2-2.

The post Nazionali Juve settore giovanile: Gecaj in gol, Hasa sbaglia un rigore appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG