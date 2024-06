La nazionale italiana ieri ha fatto il suo esordio ad Euro 2024 ed ha battuto l’Albania al termine di una gara rivelatasi non semplice.

L’Italia ha fatto il suo debutto all’Europeo battendo l’Albania 2-1 in rimonta e facendo segnare subito un record negativo: il goal subìto è il più veloce della storia della competizione.

Fa tutto l’Inter

I quotidiani in edicola oggi sottolineano il fortissimo legame che c’è tra questa versione dell’Italia e l’Inter: il Corriere della Sera la chiama proprio “Italinter“. I due goal sono stati segnati da Bastoni e Barella, pilastri nerAzzurri. Dimarco, nonostante il bruttissimo svarione che ha portato alla rete di Bajrami, si è riscattato con un assist decisivo, quello per la rete del definitivo 2-1. Chiaramente c’è da sottolineare come anche Darmian e Frattesi si siano resi protagonisti: il difensore ha aiutato nel finale a portare a casa la vittoria mentre il centrocampista ha colpito il palo con un pallonetto deviato provvidenzialmente da Strakosha.

Federico Dimarco Italia

Scelta vincente

L’Inter ha vinto il campionato con 19 punti di vantaggio sul Milan secondo ed il CT Spalletti saggiamente ha deciso di attingere a piene mani dal serbatoio nerazzurro: il risultato lo ha premiato. La squadra di Inzaghi è insieme al Manchester City la più presente all’Europeo con 13 giocatori; i 13 allenati da Guardiola però, per dovere di cronaca, valgono più del doppio dei nerazzurri, siamo 600 milioni ad 1,3 miliardi.

