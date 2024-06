Il giovane attaccante che nell’ultima stagione ha giocato in Sardegna è ambitissimo in Italia anche se chiaramente può essere utilizzato in una sola trattativa.

L’Inter non ha in mente di fare rivoluzioni nella sessione stiva di calciomercato e soprattutto ha il diktat societario da rispettare: se non ci saranno cessioni, il budget da investire è pressoché nullo, la sessione va chiusa in pari o in attivo.

Il ruolo dei giovani

Fondamentale a questo punto resta tenere in rosa tutti i big e monetizzare il più possibile dai giovani. In tal senso è particolare il caso di Gaetano Oristanio: l’attaccante campano non è stato riscattato dal Cagliari che però lo rivorrebbe a condizioni diverse. I nerazzurri però potrebbero inserirlo, sulla carta, in miriadi di trattative per i loro obiettivi. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe finire al Venezia per Tanner Tessmann o al Genoa per Josep Martinez. Ci sono poi chiaramente i due Esposito, Lucien Agoumé e Zinho Vanhuesden: possibili per loro prestiti o cessioni con recompra.

Sebastiano Esposito

Il centrocampista del Venezia

Il quotidiano romano sottolinea come Tessmann sia un obiettivo abbastanza concreto per l’Inter in questa fase: il Venezia chiede intorno ai 7-8 milioni di euro e ancora non c’è accordo tra le parti. I nerazzurri infatti vorrebbero coprire tutto il prezzo con una contropartita tecnica, Oristanio, come si è detto, o il portiere Filip Stankovic, mentre i lagunari vorrebbero che una parte dell’offerta sia cash. In caso di esito positivo delle negoziazioni, l’Inter lascerebbe comunque lo statunitense in prestito al Venezia per una stagione.

