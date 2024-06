Si parla molto ultimamente della ricerca da parte dei nerazzurri di un difensore centrale giovane che possa raccogliere l’eredità di Acerbi e De Vrij.

L’acquisto di un difensore centrale non è al momento una priorità dell’Inter ma i dirigenti sono sempre molto attenti ad eventuali occasioni a basso costo, specie se il profilo in questione è giovane.

Un talento conteso

Il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Alex Perez, difensore centrale classe 2006 di proprietà del Betis Siviglia. La sua situazione, contratto in scadenza nel giugno 2025, rende il giocatore ancor più allettante per i club interessati. La Gazzetta dello Sport sostiene che tempo fa erano interessate a lui Roma e Udinese ma anche Real Sociedad, Atletico Madrid, Villarreal, Valencia e Salisburgo; un infortunio però ha temporaneamente rallentato la corsa a questo talento.

Il profilo

Ora l’Inter sembra fare sul serio: i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza sperando magari che il colpo abbia la stessa riuscita avuta da Yann Bisseck. Nonostante la giovane età, Alex Perez ha già dimostrato le qualità che lo rendono estremamente interessante agli occhi di parecchie squadre. È molto abile in marcatura ed è abbastanza disinvolto nell’avviare l’azione dal basso: queste qualità in Spagna gli sono valsi paragoni lusinghieri con difensori del calibro di Gerard Piqué.

I piani dei nerazzurri

In caso di esito positivo della trattativa l’Inter avrebbe in mente di fargli fare una prima stagione in Primavera, per poi promuoverlo in Prima Squadra o mandarlo in prestito a giocare con continuità in quella successiva.

L’articolo L’Inter vuole replicare il colpo Bisseck: ecco il nuovo obiettivo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG