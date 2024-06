Mats Wieffer avrebbe superato nelle gerarchie Fofana del Monaco. Ancora distanza tra domanda e offerta ma filtra ottimismo sul buon esito della trattativa.

Il Milan riflette, valuta e studia al meglio le prossime mosse per rinforzare la rosa di Fonseca. Il centrocampo sarà uno di quei reparti in cui la squadra mercato rossonera vuole mettere mano, aggiungendo un profilo che sappia garantire buon filtro con la difesa ma che possegga anche ottime doti di impostazione. Non è un caso infatti che il Milan nelle ultime settimane abbia mostrato interesse per Fofana del Monaco. Sportmediaset riporta però che il centrocampista francese sarebbe stato scalzato nelle gerarchie rossonere da un nuovo nome.

All in sul tuttofare olande Mats Wieffer

Moncada ne è rimasto stregato, ammaliato. Mats Wieffer ha scalato vertiginosamente le gerarchie della squadra mercato rossonera come rinforzo per il centrocampo del Milan. Il classe 1999 piace per la sua capacità di occupare tutti i ruoli del centrocampo, evidenziandosi come un abile e qualitativo tuttofare, proponendosi come profilo ideale per il gioco di Fonseca. Moncada vorrebbe accelerare per portarlo a Milanello ma la richiesta del Feyenoord per liberarlo è di 25 milioni, a fronte dell’offerta rossonera ferma a 20, bonus compresi

Ismaël Bennacer

La strategia del Milan

Il Milan nel prossimo mercato dovrà necessariamente acquistare un centrocampista di qualità. Questo perché Pobega potrebbe lasciare e accasarsi alla Fiorentina, molto vigile sulle sue tracce. Inoltre anche la posizione di Bennacer è in bilico, in presenza di offerte importanti potrebbe salutare anche l’algerino. Sportmediaset riporta che nonostante l’attuale distanza tra domanda e offerta, filtri un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione Wieffer in rossonero.

L’articolo Milan, Wieffer più di Fofana: si cerca intesa con il Feyenoord proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG