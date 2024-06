La ferma posizione di Kia Joorabchian sulle commissioni dipende dall’operazione di disturbo della Juventus?

Il Milan ha comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola di 40 milioni per Joshua Zirkzee. Operazione chiusa Nemmeno per sogno. Resta forse l’ostacolo maggiore: le commissioni richieste dal noto e potente agente dell’olandese Kia Joorabchian. Tuttosport, sulle proprie colonne, è andato a fondo della situazione svelando quale sarebbe il reale motivo che ostacola la chiusura delle trattative tra il procuratore e il Milan.

Il disturbo della Juve per Zirkzee

Cristiano Giuntoli può essere il vero ago della bilancia del buon esito della trattativa tra Zirkzee e il Milan. Il dt della Juventus – scrive Tuttosport – gode di un rapporto stretto con il procuratore dell’attaccante olandese del Bologna Kia Joorabchian. Tuttosport sottolinea infatti che l’operazione in via di definizione di Douglas Luizin bianconero dall’Aston Villa ne è una prova inconfutabile. La Juve, forse disturbata dalla richiesta informazioni di Moncada per Rabiot, avrebbe sondato il terreno per Zirkzee, non tanto come vera operazione di mercato ma soprattutto per azione di disturbo al Milan. Operazione che potrebbe portare i suoi frutti ed essere sfruttata dal procuratore di Zirkzee come sponda per non scostarsi dalla richiesta di 15 milioni alla voce commissioni.

Joshua Zirkzee

La posizione del Milan

Il Milan, dal canto suo, tiene il proprio timone dritto al momento. Non intende fare “beneficenza”, così ammesso candidamente da Ibrahimovic e intende spuntarla abbassando le richieste di Kia Jooarabchian. I vertici di Via Aldo Rossi considerano ancora primario l’arrivo di Zirkzee e, al momento, continua il braccio di ferro con il noto procuratore. Nonostante le difficoltà descritte, c’è ancora un cauto ottimismo sul buon esito della trattativa per quello che potrebbe essere il primo acquisto dei rossoneri per la nuova stagione.

L’articolo Milan-Zirkzee, la Juve dietro Kia Joorabchian per le commissioni? Il punto proviene da Notizie Milan.

