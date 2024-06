Il Milan monitora con attenzione la situazione relativa a Broja del Chelsea, guadagnandosi una posizione di vantaggio. La Juve tenta lo sgambetto.

L’asse Milan-Juventus è più caldo che mai. I rossoneri e i bianconeri si contendono ogni obiettivo di mercato, senza esclusioni di colpi. I nomi e i profili contesi tra i due club sono diversi, spaziando per Kiwior, Zirkzee e finendo con Rabiot e Fofana. Ora però – scrive Tuttosport – la sfida si sarebbe accesa anche per un giovane talento albanese del Chelsea.

Il Milan su Broja

Il Milan si è mosso da tempo sul giovane talento del Chelsea Armando Broja. L’albanese è difatti uno dei primi nomi sul taccuino di Moncada per aggiungere qualità e forza all’attacco rossonero orfano di Olivier Giroud. Nel corso dei mesi la squadra mercato rossonera si è guadagnata una posizione di vantaggio per la punta, godendo anche dei buoni rapporti con il Chelsea. Il Milan potrebbe decidere di regalare a Fonseca due attaccanti anziché uno solo. Ecco che in questo scenario non sarebbe da escludere a priori l’arrivo di Broja pur qualora arrivasse Zirkzee.

Dusan Vlahovic Nicolo Casale

L’intromissione della Juve

Anche in questo caso – scrive Tuttosport – ci sarebbe lo zampino della Juve a disturbare il Milan. Giuntoli infatti starebbe pensando di insidiare il giovane talento albanese dei Blues come vice Dusan Vlahovic, qualora partisse Kean. La condizione necessaria però è che il Chelsea apra al prestito di Broja, il Milan, viceversa, farebbe questa operazione a titolo definitivo. L’operazione di disturbo della Juventus, anche in questo caso, potrebbe complicare un po’ i piani del Milan.

