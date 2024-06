Paolo Ziliani ha criticato aspramente il Milan in merito alla situazione Theo, affermando inoltre che il francese rossonero vale Dimarco dell’Inter.

Le dichiarazioni di Theo Hernandez dal ritiro della Nazionale francese hanno fatto rumore, tanto anche. Lo hanno fatto anche e soprattutto perché sono andate in direzioni opposta rispetto a quelle dette da Ibrahimovic qualche ora prima in conferenza stampa. Lo svedese aveva infatti annunciato che Leao, Theo e Maignan sarebbero rimasti. Il terzino francese invece alla domanda sul proprio futuro ha lanciato un messaggio sibillino, dubbioso e per nulla rassicurante, affermando che la sua permanenza al Milan sarà affrontata dopo l’Europeo. Paolo Ziliani, tramite il proprio profilo X, ha commentato l’intera vicenda non risparmiando da critiche anche e soprattutto la società.

Milan? Situazione penosa

Il giornalista, attraverso un post su X, ha affermato che “dopo la nebulosa conferenza stampa di Ibrahimovic, la confusione al Milan regna sovrana. Le parole di Theo Hernandez che dal ritiro francese dichiara: “Ora sono concentrato sull’Europeo: se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti”. Nulla di tragico, d’accordo: anche se un po’ di destabilizzazione nel popolo rossonero queste parole la portano“. Ziliani prosegue il proprio ragionamento ponendosi una domanda: “al Milan società c’è qualcuno che tiene in mano le redini del club o le briglie sono sciolte e sia che la società taccia sia che comunichi non cambia niente, tanto non si capisce mai niente? Detto che questa è la situazione, davvero penosa per un top club“. Conclude poi ponendo una domandaalla tifoseria del Milan: “davvero la cessione di Hernandez sarebbe così traumatica, così esiziale, per le sorti del Diavolo?”.

Federico Dimarco

Theo vale Dimarco

Parlando di Theo, Ziliani è stato molto duro, affermando che “a proposito di Theo (Hernandez) che mette in dubbio la sua permanenza al Milan e di chi lo ritiene unico, indispensabile e insostituibile, dico sia un ottimo giocatore, oltre che bello a vedersi, non si discute. Però, numeri alla mano, il “brutto” Dimarco vale quanto lui in fatto di gol e assist: e il francese è forse più trascinatore ma sotto il profilo disciplinare l’interista ha ricevuto 5 gialli in tre campionati contro i 57 (più 4 rossi) presi da Hernandez in cinque”.

