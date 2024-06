Fonseca avrebbe richiesto al Milan attaccanti con caratteristiche diverse tra loro. Guirassy potrebbe arrivare in coppia con Zirkzee.

Il Milan concerta con il proprio nuovo allenatore una campagna acquisti che abbia la finalità di rafforzare la rosa con acquisti mirati e di qualità. Fonseca ha esternato al Club le proprie indicazioni, le proprie necessità e da quanto si vede il Milan sta cercando di accontentare il proprio allenatore. Non è un mistero infatti che la squadra mercato rossonera stia lavorando intensamente all’affare Zirkzee che però potrebbe, su indicazione dello stesso Fonseca, non essere l’unico attaccante a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Guirassy torna di moda

Serhou Guirassy è un profilo che piace da tempo al Milan. La squadra mercato rossonera monitora infatti da mesi l’attaccante guineano dello Stoccarda, autore in Germania di una stagione altisonante e scandita da ben 30 gol all’attivo in tutte le competizioni. La clausola rescissoria di 17,5 milioni – scrive Il Corriere dello Sport – ingolosisce e non poco i vertici rossoneri, sempre alla ricerca nomi importanti per l’attacco. Il Milan ha già gettato le basi, incontrando il club tedesco in Via Aldo Rossi, con il quale ha parlato anche di Kalulu e Thiaw da inserire come eventuali contropartite tecniche. Sullo sfondo restano vive le candidature di Gimenez e Duvbyk, esattamente come Broja.

Serhou Guirassy

Guirassy più Zirkzee?

Paulo Fonseca è stato chiaro con il Milan – scrive Il Corriere dello Sport – rimarcando il bisogno e la necessità di disporre di attaccanti aventi tra la loro caratteristiche diverse. In questo contesto è verosimile pensare che il Club di Via Aldo Rossi possa valutare di regalare a Paulo Fonseca sia Guirassy che Zirkzee per formare un duo d’attacco micidiale, senza dimenticare Jovic, fresco di rinnovo.

L’articolo Milan, Guirassy più Zirkzee: le richieste di Fonseca per l’attacco proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG