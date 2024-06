La Juve si inserisce prepotentemente nella trattativa tra il Milan e Fofana. Il disturbo bianconero potrebbe significare un aumento del prezzo del giocatore.

Milan e Juventus sono già in versione campionato e sfida scudetto. Le due compagini si stanno affrontando sul ring del calciomercato, intente più che altro a creare operazioni di disturbo l’una all’altra. Giuntoli – scrive Tuttosport – non ha gradito l’inserimento del Milan per Rabiot, seppure il tentativo sia stato blando e poco incisivo. Di pronta risposta il direttore bianconero si è indirizzato verso un obiettivo sensibile del Milan, in particolare di Moncada, per la più classica delle operazioni di disturbo.

Fofana: la Juve tenta l’affondo

Uno dei grandi obiettivi del Milan nel prossimo mercato porta il nome di Fofana del Monaco. Il centrocampista pur avendo caratteristiche ideali per il gioco di Fonseca non è l’unico sul taccuino di Moncada e Ibrahimovic. La Juventus, infastidita per l’inserimento rossonero nelle operazioni di rinnovo tra i bianconeri e Rabiot, ha fatto un vero e proprio blitz per Fofana, cercando di sparigliare le carte. Tuttosport evidenzia che occorrerà capire se tale operazione è solo di disturbo al Milan o se davvero c’è qualcosa di più.

Geoffrey Moncada

Prezzo di Fofana in aumento?

I buoni rapporti tra il Monaco e Giuntoli potrebbero favorire la Juventus sotto diversi punti di vista. Qualora fosse un reale obiettivo di mercato i bianconeri potrebbero godere di una posizione di vantaggio, se invece fosse solo un’operazione di disturbo costringerebbe il Milan a investire una somma maggiore per averlo. L’unico vantaggio dei rossoneri è che il contratto del classe 1999 scade tra un anno, ragion per cui il Monaco non potrà tirar più di tanto la corda per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero.

