Il Milan avrebbe fatto la prima offerta ufficiale al Tottenham per Emerson Royal. Gli Spurs avrebbero già individuato il sostituto.

Il mercato del Milan entra sempre più nel vivo. La priorità resta l’attaccante e voci vicino al Club fanno sapere che sarà questa la prima operazione di mercato. Nel frattempo però il Milan si guarda attorno, in cerca di quei profili ideali a rafforzare la qualità generale della rosa, in particolare nel reparto arretrato. Qui infatti il Club di Via Aldo Rossi ha la ferma intenzione di effettuare due operazioni di mercato: difensore centrale e terzino destro. A tal proposito, Premierleaguebrasil.com riferisce di una prima offerta ufficiale del Milan al Tottenham per il difensore di fascia destra brasiliano Emerson Royal.

La prima offerta

Il Milan ha individuato in Emerson Royal un profilo ideale per dare brillantezza e dinamicità alla difesa di Paulo Fonseca. Il classe 1999 piace e non poco alla squadra mercato rossonera e, secondo quanto riportato da Premierleaguebrasil.com, avrebbe fatto recapitare al Tottenham la prima offerta ufficiale, pari a 20 milioni. La richiesta del club inglese è però categorica al momento e ferma a 25 milioni, la stessa cifra con la quale lo acquistò dal Barcellona.

Paulo Fonseca

Il Tottenham si cautela

Nonostante le parti non si siano ancora incontrate, anche se la differenza sarebbe solo di 5 milioni, il Tottenham si starebbe già cautelando in caso di partenza del proprio terzino. Bruno Andrade, di “Uol”, riferisce infatti che gli Spurs avrebbero già pronto il sostituto di Emerson Royal: il connazionale Vanderson attualmente in forza al Monaco.

L’articolo Milan, prima offerta per Emerson Royal: il Tottenham ha pronto il sostituto proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG