Dopo i successi delle Nazionali Under 19 e Under 18 contro i pari età dell’Albania nelle amichevoli disputate due settimane fa a Coverciano, anche la Nazionale Under 17 inizia nel migliore dei modi la nuova stagione battendo 4-0 la Svizzera allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli. A decidere il primo dei due test in programma con la nazionale elvetica, trasmesso in diretta streaming sul sito della FIGC, la doppietta di Tommaso Ravaglioli e i gol di Gabriel Ramaj e Filippo Scotti, quest’ultimo attaccante di proprietà del Milan.

In campo anche l’altro rossonero Tommaso Mancioppi. Giovedì alle 11.30 a Chiasso si replica, nei primi 90 minuti non c’è stata storia.

