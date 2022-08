Keylor Navas rimane l’obiettivo numero uno per la porta del Napoli, ma al momento è fermo per una lombalgia

Continua la trattativa per portare Keylor Navas al Napoli. I campani stanno ancora parlando con i parigini, ma intanto preoccupano le condizioni del portiere.

L’ex Real Madrid si sta infatti riprendendo solo ora dopo che negli ultimi giorni era rimasto ko per via di una lombalgia non grave.

L’articolo Napoli, si tratta ancora per Keylor Navas, ma è fermo per infortunio proviene da Calcio News 24.

