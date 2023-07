Le parole di Giacomo Faticanti, centrocampista dell’Italia Under 19, in vista della finale dell’Europeo con il Portogallo

Giacomo Faticanti ha parlato in vista della finale dell’Europeo Under 19 di domani sera, in cui l’Italia affronterà il Portogallo. Di seguito le sue parole.

«La finale si gioca con la testa: nervi saldi e tanto cuore. Il gruppo è stato la nostra forza in questo cammino, e siamo sicuri che lo sarà anche per questa partita»

