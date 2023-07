Hugo Lloris non parte con il Tottenham per la tournée asiatica: il portiere rimarrà a Londra per valutare il suo futuro

Il Tottenham parte per la Tournée estiva in Asia, ma Hugo Lloris non partirà con la squadra, ma rimarrà in Inghilterra.

Gli Spurs hanno comunicato infatti che: «Hugo Lloris ha ottenuto il permesso di non viaggiare per esplorare potenziali opportunità di trasferimento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG