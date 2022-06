Parla l’allenatore dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato dopo la vittoria contro l’Irlanda che ha regalato la qualificazione a Euro2023.

Felice Paolo Nicolato, selezionatore dell’Italia U21 dopo l’aver conquistato la qualificazione ad Euro2023 con la vittoria contro l’Irlanda. Queste le sue parole: “Soddisfatto del risultato. Abbiamo meritato tutto sul campo. Con me hanno esordito 43 giocatori e c’è stata una continua evoluzione. Dalla sofferenza ne siamo usciti alla grande. Per l’anno prossimo mi aspetti di essere fortunato nel sorteggio cosa che non ci è capitato l’ultima volta.“

Parlando dei giovani: “Dobbiamo crescere ancora tanto, non nella qualità ma nei numeri. Non riusciamo a produrre tanti giocatori di livello e spesso ci tocca visionare giovani che giocano poco. Nessun sistema che non cura i giovani ha futuro.“

Conclude parlando del futuro: “Sono orgoglioso di essere qui, ma la Federazione farà le sue valutazioni. La Nazionale ti appaga anche a livello internazionale.“

