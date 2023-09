Le parole di Ivan Zazzaroni sull’Italia: «L’impegno dei nostri non è mancato, ma per il secondo posto serve altro»

Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato del pareggio dell’Italia di ieri sera contro la Macedonia del Nord. Di seguito le sue parole.

«Possono bastare 97 minuti francamente tristi in Macedonia del Nord per spegnere tutto l’entusiasmo, tutta l’energia positiva prodotta da un cambiamento mai così gradito agli italiani? Anche a Skopje la Nazionale, in particolare quella del secondo tempo – ma anche nel primo non ha fatto cose segnalabili – è stata l’espressione di un sistema in crisi volontaria, dal momento che non riesce ad andare oltre le parole e i buoni propositi generati dalla delusione della sconfitta. L’impegno dei nostri non è mancato, le gambe hanno fatto il loro dovere, i piedi e la testa un po’ meno. Per prendere il secondo posto e la qualificazione servirà molto altro».

