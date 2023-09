Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport del nuovo acquisto, Nicola Sansone

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport del nuovo acquisto, Nicola Sansone.

PAROLE – «Abbiamo fatto quest’ultima scelta perché convinti che nel torneo appena iniziato l’asticella della lotta per la salvezza si alzerà e sarà più dura confermarsi nella massima divisione. Mercato? Sul piano generale, abbiamo effettuato una cessione importante (Hjulmand ndr.); essendo, la nostra, una società finanziariamente in salute, abbiamo potuto destinare tutte le risorse di quella cessione al potenziamento dell’organico senza utilizzare parte delle plusvalenza per altri impegni. Poi, Corvino e Trinchera sono stati bravissimi nel fare le scelte con le quali potenziare l’organico».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG