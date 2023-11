Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

RAMMARICO – «In queste situazioni, il secondo tempo giocato con questa veemenza, ci manca quella ferocia per fare gol e raddrizzare le partite. Non è la prima volta che prendiamo in mano le gare ma senza ferocia non fai gol. Paghiamo un primo tempo non con un grande ritmo, dove negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso tanto al Milan ma meritavamo il pareggio».

MANCANZA DI TALENTO – «Se è talento, se è ferocia, essere risolutivi non lo so. So che con questo secondo tempo non puoi tornare a casa senza fare un gol. Al contrario subiremmo almeno un gol. Vieni a San Siro, chiudi dentro la metà campo il Milan e non è semplice. Meritavamo ampiamente di pareggiare».

COME REAGIRE – «Siamo capaci di archiviare e pensare all’impegno successivo. Giocando ogni 3 giorni devi fare così altrimenti diventa frustrante. Da domani continueremo a battere, a fare quello che facciamo, sperando che talento e ferocia vengano fuori. Ci sono tante squadre che da un momento all’altro esplodono e vengono fuori qualità nascoste. Speriamo di lavorare bene e ricercare quello che manca».

ASSENZA DI GOL DEGLI ATTACCANTI – «Spesso ci siamo trovati a trovare soluzioni, che possono essere davanti, dietro, cambi di sistema. Dentro deve esserci qualcosa di individuale. I nostri attaccanti dopo questo secondo tempo non devono tornare a casa contenti, parte da un qualcosa che si ha dentro».

BELTRAN – «Ha avuto una grandissima occasione nel secondo tempo, in quella palla deve fare di più. A tu per tu col portiere deve cercare almeno la conclusione. L’ho visto in ripresa dopo il problema al costato, così come Sottil, Nzola, Nico Gonzalez».

