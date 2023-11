Tommaso Pobega ha parlato a Dazn dopo Milan Fiorentina. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega a Milan TV dopo Milan Fiorentina.

PAROLE – «Venivano da quatto partite senza vittoria, volevamo dare un segnale per riprenderci. La vittoria è fondamentale. Sapevamo fosse tosta ma l’abbiamo preparata bene. La sosta L’abbiamo sfruttata per vedere dove abbiamo sbagliato nel filotto non positivo. Camarda È stato un bel momento, che ricorderà e spero sia il primo di tanti perché se lo merita. Sono cose tra noi quelle che ci siamo detti a fine partita».

