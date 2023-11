Il rossonero Pobega ha parlato nel post-partita di Milan-Fiorentina: ecco le sue parole su Dazn

Il centrocampista del Milan Pobega ha analizzato la vittoria contro la Fiorentina a Dazn.

VITTORIA – «Siamo stati forse un po’ più sporchi. Sappiamo soffrire e lottare per portare il risultato a casa».

SULLA PARTITA – «Abbiamo portato a casa i 3 punti che non lo facevamo da 4 partite. Anche oggi siamo un po’ calati ma abbiamo dato la dimostrazione di essere concreti anche con un avversario tosto».

OBIETTIVI – «Io penso di essere un ragazzo disposto a migliorarmi, a mettermi in gioco. Lavoro tanto con lo staff per capire dove migliorare e quindi perso sia un percorso lungo e continuo dove mi metto a disposizione. Poi quando scendo in campo cerco sempre di dare il massimo per ottenere il risultato».

CAMARDA – «Ormai sembro io quello vecchio. Quando viene un ragazzo dal settore giovanile è una soddisfazione da parte di tutto il settore. È un ragazzo determinato, con obiettivi ben prefissati e penso che si metterà in gioco per migliorare tanto».

