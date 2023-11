Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

PARTITA SPORCA – «Sì, è normale ma anche giusta la prestazione fatta. Non è stata la più brillante ma quella giusta per ritmo. Abbiamo concesso poco nel primo tempo, dopo a livello mentale non poteva essere la prestazione migliore possibile ma a livello mentale è stato un passo in avanti. Nella nostra testa c’era il fatto di non aver vinto per quattro partite e il fatto di essere sempre stati recuperati. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, sapendo che possiamo fare meglio. Questa vittoria ci dà fiducia».

MILAN SENZA IDENTITA‘ – «Non sono d’accordo. In studio ci sono grandi ex giocatori, si sa che la differenza la fa la testa. Anche lo stadio stasera non era il solito di sempre. È stata la partita giusta stasera per uscire dal momento delicato».

CHAMPIONS – «La vittoria col Psg ha riaperto le nostre speranze, ci giochiamo tantissimo col Borussia. Vincere con loro sarebbe molto importante. I ragazzi sanno come si preparano queste partite, su questo il mio lavoro sarà semplificato».

CAMARDA – «È un bel ragazzo che meritava questa occasione, ha talento. Abbiamo bisogno di freschezza, è giovane ma anche maturo».

GIOCO DELLA FIORENTINA – «La Fiorentina nel primo tempo ha alzato i terzini come ci aspettavamo, nel secondo tempo ci siamo abbassati non volutamente perché loro hanno alzato il baricentro. Non è il nostro modo per la fase difensiva, ma anche col Psg abbiamo difeso bassi. Abbiamo rischiato su una palla inattiva e non va bene perché è una situazione che si verifica da un po’».

JUVE INTER – «Dobbiamo avere ambizione e per farlo bisogna vincere più partite possibili per avvicinare Juve e Inter. Il risultato migliore è il pareggio ma dobbiamo guardare noi perché mancano ancora tante partite».

RISPETTO A INIZIO CAMPIONATO – «Non abbiamo perso certezze e nel credere cosa facciamo, ci sono momenti e momenti. Non abbiamo ancora superato il momento difficile. Non siamo abituati a non vincere per 4 partite in campionato, è tutto giusto quanto fatto stasera ma torneremo con prestazioni ancora più convincenti e a giocare il nostro calcio».

