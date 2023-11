Pellegatti a zero su Jovic: «Non ha ancora dato un segnale di vita calcistica». Le parole del giornalista

Il giornalista Pellegatti ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it per analizzare l’andamento di Jovic in rossonero.

JOVIC – «Non ha ancora dato un segnale di vita calcistica. Un dribbling, un tiro, uno stacco di testa. Sono passati dei mesi e c’è un po’ di delusione ma domani sarà una grande giornata anche perché ci sarà Jack Bonaventura. Non fa mai gol banali e può essere un rimpianto per il Milan, però era un po’ triste alla fine qui. A Firenze soprattutto negli ultimi mesi ha mostrato tutta la sua classe e sono contento per lui. Mi ricordo quando rientrò a fare un giro a San Siro da solo, mai successo prima. Grandissima figura e grande uomo».

