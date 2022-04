L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha anticipato i temi della gara di oggi contro l’Udinese rimarcando i meriti della sua squadra.

La Fiorentina è la squadra della Serie A che più si è migliorata dalla passata stagione; di questo ed altro Vincenzo Italiano ha parlato nella conferenza stampa di viglia del match con l’Udinese. “Il nostro campionato è stato strepitoso, anche la semifinale di Coppa Italia è stato un traguardo. Ora, affinchè il lavoro diventi grandissimo non dobbiamo mollare e quindi c’è da spingere. I 22 punti in più dello scorso anno ci rendono orgogliosi ma abbiamo l’ultimo sprint”.

Uefa Champions Europa Conference League

“L’Udinese ha una fisicità incredibile, sono una delle squadre migliori della serie A. Stanno facendo tanti risultati positivi nell’ultimo periodo, giocano bene e domani bisogna approcciare in maniera diversa, riconoscendo le loro qualità. In casa però abbiamo sempre fatto vedere cose egregie e sfruttare il fattore campo. Dobbiamo fare di tutto per vincere. Meritiamo l’Europa e di essere lì con le grandi. Dobbiamo rimanerci anche nelle ultime cinque. Vogliamo riuscirci e fare questo regalo che la gente vuole. Sarebbe una ciliegina fantastica. Non ho mai potuto giocare le coppe da giocatore e allenatore, è il mio sogno”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG