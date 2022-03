L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha avvertito i suoi delle difficoltà della partita di domani contro l’Inter.

Il tecnico viola Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare l’Inter domani; la sua squadra dovrà fronteggiare tante big nelle prossime settimane, ecco le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina. “Ci aspetta un avversario diverso dagli ultimi affrontati, sabato andremo in casa dei campioni d’Italia e dovremo essere consapevoli di affrontare i più forti e giocare di conseguenza“.

Nikola Milenkovic

“I nerazzurri hanno tanta fisicità e tanta qualità in tutti i reparti. Per questo dovremo cercare in tutti i modi di limitarli concedendo poco e giocando un calcio propositivo. Contro le grandi bisogna sempre lottare e affrontarle con piglio battagliero. Dovremo avere l’atteggiamento di una squadra che sa di dover sfidare i più forti“.

