L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha illustrato come vuole che la sua squadra chiuda la stagione.

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima della gara col Bologna. “L’obiettivo resta quello di inizio stagione: siamo lì in classifica perché abbiamo dimostrato di essere bravi. E vogliamo restare lì ma non dobbiamo essere ossessionati dal timore di non fare risultato o sbagliare qualche appuntamento”.

“Bisogna giocare queste 11 partite cercando di proporre quello che facciamo durante la settimana, spensierati, e convinti della nostra forza, per tutelare quanto fatto di buono finora. Senza giocare bene, le gare non si vincono: noi dobbiamo preoccuparci di questo. L’ossessione deve essere quella di proporre quando abbiamo la palla, di non concedere quando non ce l’abbiamo, di creare e produrre tanto. Alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo stati bravi ad arrivare. Per il momento l’unica ossessione è quella di fare la prestazione e giocare da Fiorentina perchè lo abbiamo dimostrato”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG